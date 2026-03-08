Biathlon Italia in top ten nella staffetta femminile di Kontiolahti vinta dalla Svezia

L’Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si è piazzata tra le prime dieci nella staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti, gara vinta dalla Svezia. La competizione ha visto le atlete italiane affrontare con determinazione le diverse frazioni di corsa e tiro, ottenendo un risultato che le colloca tra le migliori della giornata.

L’ Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si classifica decima nella staffetta 4×6 km che ha chiuso per il settore femminile la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: a Kontiolahti successo della Svezia, che precede la Francia e la Norvegia. La vittoria va alla Svezia di Linn Gestblom, Anna Magnusson, Hanna Oeberg ed Elvira Oeberg, che con soli 4 colpi ricaricati taglia il traguardo in 1:09’33?2, andando a precedere la Francia di Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon e Julia Simon, che spara ancora meglio, con 3 ricariche utilizzate, ma è seconda a 40?6. Sale sul gradino... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile di Kontiolahti vinta dalla Svezia LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Italia fuori dalla top ten dopo 3 frazioni, Svezia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16. Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile della Val Martello in IBU Junior CupGradino più basso del podio per la Francia, che incappa in ben 5 giri di penalità ed utilizza 16 ricariche, finendo terza a 56"3. ITALIA SHOW nella staffetta femminile: 2° posto a ÖSTERSUND | HIGHLIGHTS Una selezione di notizie su Biathlon Italia in top ten nella.... Temi più discussi: Biathlon, l’Italia fuori dalla top ten dopo aver lottato per il podio nella staffetta maschile di Kontiolahti. Vince la Norvegia; La mass start di Kontiolahti è di Simon; bella Italia con Vittozzi 10/a. Staffetta maschile 12/a; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre in testa, Vittozzi ancora 7ª; Biathlon - Coppa del Mondo, Martina Trabucchi stupisce nell'individuale di Kontiolahti: Peccato non abbia la forma perfetta sugli sci, ma questa top 20 mi soddisfa. Biathlon, Italia in top ten nella staffetta femminile di Kontiolahti vinta dalla SveziaL'Italia di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si classifica decima nella staffetta 4x6 km che ha chiuso per il ... oasport.it Biathlon, l’Italia fuori dalla top ten dopo aver lottato per il podio nella staffetta maschile di Kontiolahti. Vince la NorvegiaLa staffetta 4x7.5 km maschile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la Norvegia, che ... oasport.it 8/3/26. Dal biathlon al curling, dallo snowboard all'hockey: le 6 discipline di Milano Cortina 2026 spiegate bene L'approfondimento di Angelo Marchi https://buff.ly/iICZBhK - facebook.com facebook Un buongiorno #ItaliaTeam con il nostro super Lukas! Prova stratosferica di Hofer ieri sera, che ha accarezzato il podio nella 20 km individuale maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti! Zero errori al tiro e tanta tanta classe! @Fisiofficial x.com