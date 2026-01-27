Ravenna si conferma centro di innovazione, con un aumento del 21,2% nel deposito di brevetti europei nel 2024. Sono state presentate 40 domande, sottolineando il ruolo crescente della città nel settore della ricerca e dello sviluppo. Questo trend evidenzia l’importanza di Ravenna come polo di innovazione e creatività nel panorama italiano.

Ravenna capitale dei brevetti. Nel 2024 sono state depositate 40 domande di brevetto europeo con una crescita del 21,2% rispetto al 2023. E la corsa è continuata anche nel 2025 anno per il quale non ci sono ancora i dati sui depositi ma sono stati oltre 150 gli utenti che si sono rivolti allo sportello dell’Ufficio Marchi e brevetti di Ravenna, ai quali va anche aggiunta l’assistenza fornita telefonicamente o via mail. Tecniche industriali e trasporti restano il motore principale, assorbendo oltre il 35% della capacità inventiva made in Ravenna, seguono i settori delle necessità umane, delle tecnologie meccaniche e chimico-farmaceutiche, così come i prodotti tessili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brevetti, Ravenna brilla. In un anno depositate 40 domande

Approfondimenti su Ravenna Brevetti

Nel 2025, la provincia di Bergamo ha registrato un aumento significativo di depositi di brevetti, con 170 domande presentate.

Nel 2024, nella provincia di Rimini sono state presentate 47 domande di brevetto, pari al 5,3% del totale regionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ravenna Brevetti

Argomenti discussi: Brevetti, Ravenna brilla. In un anno depositate 40 domande.

Brevetti, Ravenna brilla. In un anno depositate 40 domandeGuberti, Camera di Commercio: Territorio creativo e rivolto al futuro, dove istituzioni, imprese e università fanno quadrato ... ilrestodelcarlino.it

Brevetti in crescita a Ravenna e FerraraAccelera la capacità innovativa di Ferrara e Ravenna: 51 le domande di brevetto pubblicate dall’European Patent Office (EPO) nel 2024, l’8,5% in più rispetto al 2023, cui vanno aggiunte le domande pre ... ravenna24ore.it

Il totale dei brevetti europei nati in provincia di Ravenna e in provincia di Ferrara raggiunge oggi quota 751, con un aumento costante del +2% dal 2011 a oggi - facebook.com facebook