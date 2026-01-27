Brevetti Ravenna brilla In un anno depositate 40 domande
Ravenna si conferma centro di innovazione, con un aumento del 21,2% nel deposito di brevetti europei nel 2024. Sono state presentate 40 domande, sottolineando il ruolo crescente della città nel settore della ricerca e dello sviluppo. Questo trend evidenzia l’importanza di Ravenna come polo di innovazione e creatività nel panorama italiano.
Ravenna capitale dei brevetti. Nel 2024 sono state depositate 40 domande di brevetto europeo con una crescita del 21,2% rispetto al 2023. E la corsa è continuata anche nel 2025 anno per il quale non ci sono ancora i dati sui depositi ma sono stati oltre 150 gli utenti che si sono rivolti allo sportello dell’Ufficio Marchi e brevetti di Ravenna, ai quali va anche aggiunta l’assistenza fornita telefonicamente o via mail. Tecniche industriali e trasporti restano il motore principale, assorbendo oltre il 35% della capacità inventiva made in Ravenna, seguono i settori delle necessità umane, delle tecnologie meccaniche e chimico-farmaceutiche, così come i prodotti tessili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
