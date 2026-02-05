Menopausa senza tabù | il cervello che cambia non che si spegne

La menopausa non riguarda solo le vampate e i disturbi fisici. Ora si sa che anche il cervello cambia, e non si spegne. Per anni si è pensato che fosse solo un problema ormonale, ma le nuove ricerche dimostrano che i cambiamenti coinvolgono anche la mente. La narrazione tradizionale sta evolvendo, e la menopausa viene affrontata in modo più aperto e reale.

Per anni la menopausa è stata raccontata come una questione esclusivamente "ormonale", confinata al corpo: vampate, insonnia, qualche chilo in più. Oggi la ricerca ci restituisce un quadro molto più complesso e molto più interessante. La menopausa non è solo un cambiamento fisico, ma psichico, emotivo e relazionale. E soprattutto: parte dal cervello. Non solo perché le vampate nascono da una disregolazione del centro termoregolatore, ma perché il cervello femminile, durante la transizione menopausale, cambia davvero. Cambiare, però, non significa ammalarsi.

