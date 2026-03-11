In aumento la violenza sui sanitari tre volte su dieci l' aggressione è fisica | gli infermieri i più colpiti
Negli ultimi mesi si registra un incremento delle aggressioni contro i sanitari, con circa il 30% delle volte che si tratta di violenza fisica. Gli infermieri sono i professionisti più frequentemente coinvolti in episodi di aggressione, che comprendono anche minacce, violenze verbali e danneggiamenti alle strutture. Il fenomeno riguarda sia il settore sanitario che quello socio-sanitario, e continua a essere una realtà preoccupante.
Aggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e socio-sanitari, che non smette mai di stupire. Perché non solo esiste, ma negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti, rappresentando una.
