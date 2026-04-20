Docente di sostegno deve avere anche conoscenze di logopedia e psicomotricità? Miceli | Non è un paramedico

Nel dibattito sull’inclusione scolastica, alimentato anche da recenti dichiarazioni pubbliche, si discute se il docente di sostegno debba possedere competenze di logopedia e psicomotricità. Alcuni ritengono che queste conoscenze siano essenziali, mentre altri sottolineano che il ruolo non è quello di un paramedico. La questione riguarda le qualifiche richieste e le funzioni che il docente di sostegno deve svolgere al fianco degli studenti con bisogni speciali.