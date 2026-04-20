Docente di sostegno deve avere anche conoscenze di logopedia e psicomotricità? Miceli | Non è un paramedico
Nel dibattito sull’inclusione scolastica, alimentato anche da recenti dichiarazioni pubbliche, si discute se il docente di sostegno debba possedere competenze di logopedia e psicomotricità. Alcuni ritengono che queste conoscenze siano essenziali, mentre altri sottolineano che il ruolo non è quello di un paramedico. La questione riguarda le qualifiche richieste e le funzioni che il docente di sostegno deve svolgere al fianco degli studenti con bisogni speciali.
Nel dibattito sull’inclusione scolastica, alimentato anche da recenti prese di posizione pubbliche (tra cui quella dell’attivista Luca Trapanese) torna una domanda di fondo: fino a che punto la scuola deve farsi carico anche di funzioni terapeutiche? Ne parliamo in una intervista a Walter Miceli, ricostruendo i nodi culturali e professionali della questione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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