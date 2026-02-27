Evelina Chiocca, presidente di un importante coordinamento di insegnanti di sostegno, approfondisce il dibattito sulla terminologia usata nelle scuole. La discussione si concentra sulla possibilità di cambiare il titolo di “docente di sostegno” in “docente per l’inclusione”, sollevando interrogativi sulle implicazioni di questa trasformazione e sui ruoli coinvolti nel processo educativo.

Nel corso della rubrica "Tre domande a." di Orizzonte Scuola, Evelina Chiocca, presidente del CIIS – Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno –, interviene sul dibattito relativo alla possibile sostituzione della dicitura “docente di sostegno” con “docente per l’inclusione”. Una proposta che, nelle intenzioni, dovrebbe rafforzare il riconoscimento del ruolo. Per Chiocca, tuttavia, la questione è ben più ampia. L'articolo Da docente di sostegno a docente per l’inclusione, Chiocca (CIIS): “Esiste un docente della non inclusione? Chi è?”. Tre domande a.. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il docente di sostegno, si chiamerà “docente per l’inclusione”. Cosa cambia nel nome e nella sostanzaLa commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato la proposta di legge della Lega che introduce, nel sistema nazionale di...

Leggi anche: Via libera al docente per l’inclusione, Miele (Lega): “Un segnale importante nei confronti di questi professionisti” per garantire il diritto allo studio

