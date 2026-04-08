Studenti con disabilità tutti i rischi di discriminazione | dal sostegno ridotto all’esclusione dalla gita No all’auletta di sostegno Il Punto di Walter Miceli
Durante una diretta streaming condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Walter Miceli di ANIEF ha sottolineato come gli studenti con disabilità siano esposti a diversi rischi di discriminazione. Sono stati segnalati casi di sostegno ridotto, esclusione da attività extrascolastiche e mancanza di un supporto adeguato in aula. La discussione ha evidenziato criticità sul rispetto delle norme riguardanti l'inclusione e il diritto all’istruzione per tutti gli studenti.
Nel corso della diretta streaming condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Walter Miceli (ANIEF) ha affrontato il tema della discriminazione degli studenti con disabilità, spiegando quali siano le situazioni più frequenti nelle scuole e quali strumenti giuridici esistano per tutelare studenti e famiglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il TAR accoglie il ricorso di due genitori: la scuola deve garantire tutte le ore di sostegno previste dal PEI per gli alunni con disabilità graveIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso, lo scorso 20 gennaio, una sentenza destinata a fare giurisprudenza sul tema del...
Leggi anche: La scuola t’ha messo in ferie d’ufficio? Hai diritto al pagamento di indennità fino a 10mila euro. Cosa fare. Il Punto di Walter Miceli
Si parla di: La tutela degli studenti con disabilità: il principio di uguaglianza impone alla scuola obblighi precisi. Ecco quali sono.
La tutela degli studenti con disabilità: il principio di uguaglianza impone alla scuola obblighi precisi. Ecco quali sonoDiretta martedi 7 aprile 2026 ore 16.00. sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, la tutela degli studenti con disabilità contro le disc ... orizzontescuola.it
Maturità 2026, tra prove differenziate e strumenti compensativi: l’esame per gli studenti con disabilità e DSAL’ordinanza ministeriale per l’esame di Maturità 2025/2026 pone un accento particolare sull’inclusività, definendo con precisione le modalità di svolgimento delle prove per gli studenti con disabilità ... tecnicadellascuola.it