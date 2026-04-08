Studenti con disabilità tutti i rischi di discriminazione | dal sostegno ridotto all’esclusione dalla gita No all’auletta di sostegno Il Punto di Walter Miceli

Durante una diretta streaming condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Walter Miceli di ANIEF ha sottolineato come gli studenti con disabilità siano esposti a diversi rischi di discriminazione. Sono stati segnalati casi di sostegno ridotto, esclusione da attività extrascolastiche e mancanza di un supporto adeguato in aula. La discussione ha evidenziato criticità sul rispetto delle norme riguardanti l'inclusione e il diritto all’istruzione per tutti gli studenti.