Docente calabrese muore a Mestre | aveva avvisato la scuola non sto bene mando il certificato

Una docente di sostegno di 48 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Mestre, nel Veneziano. La donna aveva comunicato alla scuola di non sentirsi bene e di inviare un certificato medico per giustificare l’assenza. La notizia ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. La vittima lavorava nella scuola locale e aveva già avvisato dell’intenzione di assentarsi a causa di un problema di salute.

Una docente di sostegno di 48 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Mestre, nel Veneziano, dopo aver segnalato un malessere e l’intenzione di assentarsi dal lavoro. L’episodio risale a lunedì 13 aprile ed è stato ricostruito sulla base delle informazioni diffuse dall’istituto scolastico e dalle prime verifiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Foggia, padre aggredisce e schiaffeggia un docente a scuola. Aveva rimproverata la figliaUn richiamo disciplinare si è trasformato in un episodio di violenza all’interno di una scuola di Foggia. Italia, parla Calafiori: «Sto bene, vediamo oggi in campo ma sto bene. Dipende più da noi che dagli altri. Sulla partita…»Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Chiama la scuola per mettersi in malattia e muore poco dopo: il liceo Stefanini piange la prof Bruzzese. Tragedia in una scuola a Palermo, docente muore in classe durante la lezioneUn'insegnante di 59 anni ha perso la vita oggi all'interno di un'aula di un liceo classico di Palermo, colpita da un malore mentre svolgeva la propria lezione. orizzontescuola.it Docente 59enne muore in classe davanti agli alunni, malore fatale: tragedia a PalermoUna professoressa si trovava in classe quando ha perso la vita per un blocco cardiaco: è successo nella tarda mattinata di oggi, 15 aprile, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli acc ... tecnicadellascuola.it