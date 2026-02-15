foggia padre aggredisce e schiaffeggia un docente a scuola aveva rimproverata la figlia

Un padre di Foggia ha aggredito e schiaffeggiato un insegnante dopo che quest’ultimo aveva rimproverato la sua figlia durante la lezione. L’uomo si è infuriato e, senza esitazioni, ha scagliato un colpo al volto del docente, creando scompiglio tra gli studenti. La scena si è svolta nel cortile della scuola, davanti a diversi ragazzi che hanno assistito alla scena.

Un richiamo disciplinare si è trasformato in un episodio di violenza all’interno di una scuola di Foggia. Un docente è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa durante l’orario di lezione. I fatti si sono verificati all’interno dell’ Istituto professionale Luigi Einaudi. L’insegnante di lingua e letteratura straniera aveva poco prima rimproverato la ragazza per un comportamento ritenuto non corretto tra i banchi. L’aggressione in aula Dopo aver appreso quanto accaduto, il genitore si è recato a scuola e, riuscendo a eludere la sorveglianza, ha raggiunto l’aula dove si stava svolgendo la lezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina a Piacenza un padre ha aggredito la maestra davanti alla figlia.

