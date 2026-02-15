Foggia padre aggredisce e schiaffeggia un docente a scuola Aveva rimproverata la figlia
Un padre di Foggia ha aggredito e schiaffeggiato un insegnante dopo che quest’ultimo aveva rimproverato la sua figlia durante la lezione. L’uomo si è infuriato e, senza esitazioni, ha scagliato un colpo al volto del docente, creando scompiglio tra gli studenti. La scena si è svolta nel cortile della scuola, davanti a diversi ragazzi che hanno assistito alla scena.
Un richiamo disciplinare si è trasformato in un episodio di violenza all’interno di una scuola di Foggia. Un docente è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa durante l’orario di lezione. I fatti si sono verificati all’interno dell’ Istituto professionale Luigi Einaudi. L’insegnante di lingua e letteratura straniera aveva poco prima rimproverato la ragazza per un comportamento ritenuto non corretto tra i banchi. L’aggressione in aula Dopo aver appreso quanto accaduto, il genitore si è recato a scuola e, riuscendo a eludere la sorveglianza, ha raggiunto l’aula dove si stava svolgendo la lezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Piacenza, padre aggredisce la maestra davanti alla figlia: pugni a scuola per la richiesta di uscita anticipata
Questa mattina a Piacenza un padre ha aggredito la maestra davanti alla figlia.
Docente reintegrata in servizio alla scuola Domenico Savio, la perdita del posto le aveva provocato gravi problemiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Litiga con padre e figlio, tira fuori un bastone e un coltello e li aggredisce; Dalla Bulgaria a San Nicandro Garganico, l'appello di Nicolai: adottato a due anni cerca il gemello scomparso.
Foggia, padre aggredisce e schiaffeggia un docente a scuola. Aveva rimproverata la figliaIl professore era intervenuto con un richiamo disciplinare verso una studentessa. Il genitore ha raggiunto l’aula e lo ha colpito davanti agli alunni. Sette giorni di prognosi ... msn.com
Oggi, #8febbraio 2003, muore padre Odorico Tempesta, il frate dei soccorsi alle vittime dei bombardamenti a #Foggia nel 1943. #AccaddeOggi . facebook