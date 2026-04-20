DMEGC Solar Achieves EcoVadis Gold Medal Underscoring Its Commitment to ESG Excellence

Da corrieretoscano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 aprile 2026, DMEGC Solar ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis, riconoscimento che valuta le performance aziendali in ambito di sostenibilità e responsabilità sociale. La società, specializzata in materiali magnetici e soluzioni per l’energia rinnovabile, ha raggiunto questo traguardo in Cina, segnando un passo importante nel suo percorso di sviluppo sostenibile. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE JINHUA, China, April 20, 2026 PRNewswire — On April 15, DMEGC Solar, a global leader in magnetic materials and renewable energy solutions, achieved a milestone breakthrough in sustainable development. With outstanding performance in environmental protection, social responsibility, and other key areas, the company earned a Gold Medal from the internationally recognized rating agency EcoVadis, scoring 82 points. This places DMEGC Solar in the top 3% of all rated companies worldwide, surpassing 97% of participants.  EcoVadis is a globally leading sustainability assessment platform, having rated over 150,000 companies across more than 250 industries and 185 countries.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

dmegc solar achieves ecovadis gold medal underscoring its commitment to esg excellence
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