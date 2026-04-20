DMEGC Solar Achieves EcoVadis Gold Medal Underscoring Its Commitment to ESG Excellence

Il 15 aprile 2026, DMEGC Solar ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis, riconoscimento che valuta le performance aziendali in ambito di sostenibilità e responsabilità sociale. La società, specializzata in materiali magnetici e soluzioni per l’energia rinnovabile, ha raggiunto questo traguardo in Cina, segnando un passo importante nel suo percorso di sviluppo sostenibile. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE JINHUA, China, April 20, 2026 PRNewswire — On April 15, DMEGC Solar, a global leader in magnetic materials and renewable energy solutions, achieved a milestone breakthrough in sustainable development. With outstanding performance in environmental protection, social responsibility, and other key areas, the company earned a Gold Medal from the internationally recognized rating agency EcoVadis, scoring 82 points. This places DMEGC Solar in the top 3% of all rated companies worldwide, surpassing 97% of participants. EcoVadis is a globally leading sustainability assessment platform, having rated over 150,000 companies across more than 250 industries and 185 countries.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DMEGC Solar Achieves EcoVadis Gold Medal, Underscoring Its Commitment to ESG Excellence Notizie correlate Alphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis(Adnkronos) – Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, conquista la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85100,... Alphabet Italia rafforza la leadership green: Gold Medal EcoVadis e top 5% mondialeLa sostenibilità, per le imprese, è sempre meno una voce reputazionale e sempre più un indicatore concreto di solidità strategica.