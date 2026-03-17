Alphabet Italia rafforza la leadership green | Gold Medal EcoVadis e top 5% mondiale

Alphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis, attestando il suo impegno nella sostenibilità, e si posiziona tra il 5% migliore a livello mondiale. La società continua a rafforzare le proprie pratiche green, dimostrando come la sostenibilità sia diventata un elemento chiave per la solidità strategica delle imprese. La certificazione conferma l’attenzione verso pratiche responsabili e innovative nel settore.

La sostenibilità, per le imprese, è sempre meno una voce reputazionale e sempre più un indicatore concreto di solidità strategica. Alphabet Italia lo dimostra con un risultato che ha un peso specifico ben preciso nel mercato: la società di noleggio a lungo termine del BMW Group ha ottenuto la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85100, entrando così nel top 5% delle migliori aziende valutate a livello globale negli ultimi dodici mesi. Un riconoscimento che certifica la qualità del percorso ESG intrapreso dall’azienda e rafforza il suo posizionamento in un settore, quello della mobilità aziendale, sempre più chiamato a coniugare competitività, innovazione e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alphabet Italia rafforza la leadership green: Gold Medal EcoVadis e top 5% mondiale Articoli correlati La Direzione Intrattenimento Day Time rafforza la propria leadership su Rai 1: boom di share e telespettatoriLa Direzione Intrattenimento Day Time consolida la propria leadership su Rai 1 grazie a una giornata di ascolti particolarmente brillante. Ige Gold rafforza le proprie radici societarie: entrano Unoaerre e Banca Popolare di CortonaArezzo, 17 gennaio 2026 – Ige Gold rafforza le proprie radici societarie: entrano Unoaerre e Banca Popolare di Cortona. Contenuti utili per approfondire Alphabet Italia Argomenti discussi: Maxi compenso per Sundar Pichai: il Ceo di Google può arrivare a 692 milioni di dollari in tre anni. Alphabet Italia rafforza la leadership green: Gold Medal EcoVadis e top 5% mondialeCon un punteggio di 85/100, la società di noleggio a lungo termine del BMW Group sale dal livello Silver al Gold e consolida il proprio posizionamento tra i protagonisti della mobilità aziendale soste ... ilgiornale.it Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondoAlphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, compie un passo decisivo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85/100, un ... megamodo.com