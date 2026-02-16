Firenze i dati della stagione del Teatro della Toscana | crescono pubblico e incassi

Il Teatro della Toscana di Firenze ha registrato un aumento di pubblico e di incassi durante questa stagione, grazie anche a nuove rappresentazioni e promozioni mirate. La presenza degli spettatori è cresciuta del 15% rispetto all’anno passato, portando più persone in teatro e migliorando i risultati economici. La direzione ha deciso di investire in spettacoli innovativi per attirare un pubblico più giovane e diversificato.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Bilancio della stagione in positivo per la Fondazione Teatro della Toscana. Lo dicono i numeri. Spettatori in aumento del 5%, incassi complessivi a +7% e sale sempre più piene: sono i dati della stagione in corso della Fondazione Teatro della Toscana, illustrati in Consiglio Comunale dall'assessore alla cultura Giovanni Bettarini in risposta a un question time della consigliera Angela Sirello (Fratelli d'Italia). I numeri, aggiornati al 10 febbraio 2026, "fotografano un sistema teatrale metropolitano in salute, che ha saputo rispondere con risultati concreti alla scelta strategica di diversificare la programmazione artistica".