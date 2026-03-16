Dlf Firenze una realtà che cresce Aspettando il campo ristrutturato

Il Dlf Firenze, società sportiva storica e unica nel Quartiere 1, sta ottenendo risultati positivi anche quest’anno in tutte le categorie della scuola calcio. La squadra sta lavorando con impegno e si sta preparando in vista del rinnovato campo, che sarà ristrutturato a breve. La società continua a crescere e a rafforzare il suo ruolo nel panorama calcistico locale.

Il Dlf Firenze, storica società sportiva e unica realtà calcistica del Quartiere 1, sta ottenendo anche quest’anno grandi soddisfazioni in tutte le categorie della scuola calcio. Malgrado la situazione del proprio impianto sportivo, in attesa di ristrutturazione, non sia ancora completamente risolta il club va avanti a vele spiegate. La società diretta da Gianni Pagani, da oltre 40 anni nel calcio e che svolge il ruolo anche di allenatore, presenta 60 iscritti alla Scuola Calcio e 5 squadre. Fra i tecnici Alessandro Manzini, Vieri Pagani, Matteo Torregrossa, Alfredo Col, Stefano Sessi, Alberto Mengoni, con Massimiliano Innocenti responsabile Impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dlf Firenze, una realtà che cresce. Aspettando il campo ristrutturato Articoli correlati Unione artigiani, a Latina una realtà che cresceSi è tenuto a Latina il consiglio provinciale di Latina e Frosinone dell’Unione Artigiani Italiani (Uai), durante il quale sono state tracciate le... Castelpoto, sabato l’inaugurazione del ristrutturato campo sportivo: il 19 marzo amichevole di lussoTempo di lettura: 2 minutiÈ iniziato il conto alla rovescia in vista di sabato quando a Castelpoto sarà inaugurato il campo sportivo “Generoso...