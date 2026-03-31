Dl sicurezza verso modifiche chirurgiche e ‘muro’ con opposizioni

Il decreto sulla sicurezza sta per essere sottoposto a modifiche significative, che potrebbero cambiare in modo sostanziale alcuni aspetti del provvedimento. La discussione in Parlamento si prevede difficile, con le opposizioni pronte a respingere le variazioni proposte. La situazione appare caratterizzata da tensioni tra maggioranza e opposizioni, mentre non sono ancora definiti i dettagli delle modifiche che saranno introdotte.

Roma, 31 mar. (askanews) – Il dl sicurezza va verso modifiche ‘chirurgiche’ e, di conseguenza, si annuncia il muro contro muro con le opposizioni. Oggi una riunione governo-maggioranza a Palazzo Madama ha fatto il punto della situazione: alcune norme devono essere riviste (a cominciare dall’articolo 1 sui coltelli che presenta evidenti criticità) ma l’impianto del provvedimento non si tocca. E’ più di una mezza blindatura, di fronte ai 1.215 emendamenti (circa mille sono quelli dei gruppi di minoranza) depositati in commissione Affari costituzionali. Con tempi che incombono e di mezzo le festività pasquali (l’approdo nell’aula del Senato il 14 aprile, un secondo passaggio alla Camera e la conversione entro il 25 aprile). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Piantedosi, "dl sicurezza entro gennaio". Le opposizioni: "Governo fallimentare"AGI - Entro fine gennaio sarà pronto il nuovo decreto sicurezza del governo, che quindi approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Leggi anche: Sicurezza: Salvini, 'dl nei prossimi giorni, spero anche opposizioni diano contributo' Tutti gli aggiornamenti su Dl sicurezza verso modifiche... Temi più discussi: Il sistema penale italiano coordinato col Decreto Legge 24 febbraio 2026, n.23 (cd decreto sicurezza); I lavori parlamentari della settimana dal 30 marzo al 3 aprile; Legge PMI 34/2026: cosa cambia per il D.Lgs. 81/08 e il lavoro agile; F1 | Comunicato FIA: Ad aprile lavoreremo su modifiche al regolamento, la sicurezza prima di tutto. Dl sicurezza: tempi lunghi per gli emendamenti, la maggioranza valuta modifiche sui coltelliSono circa 150 sul totale di 1215 gli emendamenti al decreto Sicurezza dichiarati inammissibili dalla commissione Affari costituzionali del Senato. ansa.it Dl sicurezza, verso modifiche chirurgiche e muro con opposizioniRoma, 31 mar. (askanews) – Il dl sicurezza va verso modifiche ‘chirurgiche’ e, di ... msn.com Viaggio in auto con il cane, la guida per spostarsi in sicurezza - facebook.com facebook Torino, il reggimento Tuscania al parco Sempione. Controlli straordinari per la sicurezza x.com