sicurezza scudo e fermo preventivo mantovano sale al quirinale

Il governo sta accelerando sulla legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di approvare presto il pacchetto di misure. Dopo aver ricevuto le osservazioni dal Quirinale, il sottosegretario Mantovano ha incontrato Sergio Mattarella per discutere gli interventi, in particolare lo scudo e il fermo preventivo. Il capo dello Stato ha espresso alcune riserve, ma il governo continua a spingere sulla linea dura.

Il governo lavora sul pacchetto Sicurezza alla luce dei rilievi che sono arrivati dagli uffici del Quirinale, e che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha illustrato al sottosegretario Alfredo Mantovano, sullo scudo, che era stato inizialmente pensato soprattutto come tutela per le forze dell’ordine, e il fermo preventivo. Interlocuzione ottima come sempre, fa sapere Palazzo Chigi. Uno dei temi posti al governo sarebbe anche quello della portata dello scudo (in sostanza per casi di legittima difesa o adempimento di un dovere non si verrà immediatamente iscritti nel registro degli indagati ma in un registro a parte), che non dovrebbe essere orientato solo su una categoria e comunque dovrebbe essere motivata la sua applicazione con regole di ingaggio precise. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La proposta di legge sulla sicurezza si avvicina alle fasi finali.

Il pacchetto sicurezza si blocca ancora.

