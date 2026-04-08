Il Governo ha modificato le norme sul porto di coltelli, specificando quali si potranno portare solo con un motivo giustificato. In particolare, i serramanico con lama saranno ammessi soltanto se accompagnati da una ragione valida. La nuova disposizione limita l’uso di alcuni tipi di coltelli, lasciando invariata la possibilità di portarli solo in determinate situazioni documentate. La misura riguarda esclusivamente i coltelli che richiedono un motivo legittimo per essere trasportati.

Serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, di almeno cinque centimetri: è su questo crinale che corre la stretta sui coltelli del Dl Sicurezza. Ma mentre il Governo riscrive la mappa dei divieti, allarga anche il perimetro del «giustificato motivo». Per alcune tipologie di lame – come quelle su dette – non scatterà più il divieto assoluto di porto: basterà dimostrare una ragione lecita e verificabile. La notizia è stata anticipata dall’edizione di oggi 8 aprile del Sole 24 Ore. È qui che passa la linea scelta da Palazzo Chigi, con un proprio emendamento che punta a tenere insieme la sicurezza pubblica e le esigenze di chi quegli strumenti li usa per lavoro, attività sportiva o caccia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo

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Assurdo rimuovere così Cingolani senza spiegazioni in un settore delicato dove era apprezzato dagli investitori e dai partners. Ed è necessario che il Governo chiarisca se ci sono ragioni di sicurezza o di performance. Eventuali ragioni di appartenenza politic x.com