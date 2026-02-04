Decreto Sicurezza incontro riservato al Quirinale tra Mattarella e Mantovano

Oggi al Quirinale si riunisce Sergio Mattarella con Alfredo Mantovano. I due discuteranno del decreto sicurezza, uno dei temi più caldi in Parlamento. La discussione rivela quanto il provvedimento sia ormai vicino a una svolta importante. L’incontro è riservato, e le decisioni che prenderanno potrebbero cambiare il corso della legge. Restano molti dubbi su come si evolverà, ma la posta in gioco è alta.

Il decreto sicurezza entra in una fase decisiva. Nella giornata di oggi è in programma al Quirinale un incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, appuntamento destinato a incidere in modo determinante sull'esito di uno dei provvedimenti più delicati della legislatura. Il faccia a faccia, fissato a ridosso dell'ora di pranzo, arriva dopo giorni di confronto silenzioso ma intenso tra Palazzo Chigi e il Colle, segnati da tensioni sotterranee attorno alla stesura del testo.

