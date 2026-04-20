Djokovic ed Eileen Gu fanno storia ai Laureus Awards | Sinner in lizza per l’Oscar dello sport

Lunedì 20 aprile, il Palacio de Cibeles di Madrid ospiterà la cerimonia dei Laureus Awards, un evento che premia le eccellenze dello sport. Tra i protagonisti, Djokovic ed Eileen Gu sono stati scelti per ricevere riconoscimenti, facendo segnare un momento storico per le rispettive carriere. Nel frattempo, Sinner è stato inserito tra i candidati per l'Oscar dello sport, un riconoscimento internazionale per le performance sportive dell’anno.

Lunedì 20 aprile, il Palacio de Cibeles di Madrid si trasformerà ancora una volta nel tempio dello sport mondiale: la sua suggestiva Glass Gallery ospiterà la cerimonia dei Laureus World Sports Awards 2026, giunta alla sua edizione più attesa, che celebra le migliori imprese sportive del 2025 e oltre due decenni del movimento Laureus, capace di raggiungere positivamente più di sette milioni e mezzo di giovani in tutto il mondo. La capitale spagnola, che ha già accolto le due edizioni precedenti, si conferma cornice ideale per un evento che distribuisce l’iconica statuetta soprannominata l'”Oscar dello Sport”, riconoscendo talento, successo ed eccellenza a livello globale.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Djokovic ed Eileen Gu fanno storia ai Laureus Awards: Sinner in lizza per l’Oscar dello sport Notizie correlate Laureus Awards 2026 in diretta su Sky: lunedì 20 aprile la notte degli “Oscar dello Sport”La cerimonia dal Palacio de Cibeles di Madrid sarà presentata da Novak Djokovic ed Eileen Gu. Jannik Sinner tra i candidati per lo “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. In corsa anche Alcaraz…Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Novak Djokovic ed Eileen Gu nominati conduttori dei Laureus World Sports Awards; Djokovic e Eileen Gu conduttori cerimonia Laureus World Sports Awards; Laureus World Awards, Djokovic e Gu co-conducono cerimonia premiazione degli Oscar dello Sport; Novak Djokovic ed Eileen Gu condurranno insieme l’edizione 2026 dei Laureus World Sports Awards. Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus Awards 2026: a Madrid gli Oscar dello sportL'edizione 2026 riunirà grandi nomi dello sport, dell'intrattenimento e della cultura per celebrare eccellenza, resilienza e ispirazione ... spaziotennis.com Novak Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus World Sports AwardsNovak Djokovic ed Eileen Gu conducono insieme la cerimonia dei Laureus World Sports Awards, in diretta lunedì 20 aprile alle 20.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ... tuttosport.com Far parte ora dello show come conduttrice, accanto a Novak – di cui ammiro la persona e i risultati sportivi – è un grande onore”. Novak Djokovic ed Eileen Gu conducono i Laureus World Sports Awards Novak Djokovic ed Eileen Gu conducono insieme la ceri - facebook.com facebook L'edizione 2026 dei #LaureusAwards sarà trasmessa da #Sky: i dettagli x.com