Laureus Awards 2026 in diretta su Sky | lunedì 20 aprile la notte degli Oscar dello Sport

Lunedì 20 aprile, Sky trasmetterà in diretta la cerimonia dei Laureus Awards 2026, conosciuti come gli “Oscar dello Sport”. La serata si svolgerà al Palacio de Cibeles di Madrid e sarà condotta da Novak Djokovic ed Eileen Gu. La trasmissione avrà inizio alle 20 su Sky Sport Arena. La premiazione riconosce le eccellenze sportive dell’anno.

La cerimonia dal Palacio de Cibeles di Madrid sarà presentata da Novak Djokovic ed Eileen Gu. Diretta su Sky Sport Arena dalle 20. Tornano i Laureus World Sports Awards, considerati gli “Oscar dello Sport”, che celebrano le eccellenze sportive a livello mondiale. L’edizione 2026 sarà trasmessa lunedì 20 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La cerimonia si svolgerà nella suggestiva cornice del Palacio de Cibeles, dove saranno premiati campioni olimpici, recordman e protagonisti dello sport internazionale che si sono distinti nell’ultimo anno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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