Francia Assemblea nazionale approva divieto social media per minori di 15 anni Il provvedimento attende il voto del Senato

L'Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social media. La proposta, ora in attesa del voto del Senato, mira a tutelare i giovani dagli effetti potenzialmente nocivi delle piattaforme digitali.

L’Assemblea nazionale francese ha approvato nella serata del 26 gennaio un disegno di legge che introduce il divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni. Il provvedimento stabilisce che l’accesso ai servizi di social network forniti da piattaforme online viene vietato a chi non ha raggiunto l’età stabilita. Il testo approvato dalla camera bassa dovrà ora passare al vaglio del Senato per completare l’iter legislativo. La formulazione adottata dai legislatori non specifica quali piattaforme rientrano nel perimetro del divieto. Il disegno di legge prevede alcune esenzioni: le enciclopedie online e gli annuari educativi o scientifici non sono soggetti alla restrizione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

