Il 6 ottobre usciranno due nuovi romanzi ambientati nell'universo di Divergent, scritti dall’autrice Veronica Roth. La narrazione riprende le avventure di Beatrice Prior, personaggio centrale della saga. La pubblicazione rappresenta il ritorno di questa protagonista in una storia ambientata in un universo alternativo, mantenendo l’attenzione dei fan sulla sua figura e sulla trama che la coinvolge. La serie continua a suscitare interesse tra i lettori.

Veronica Roth riporta in scena Beatrice Prior con due nuovi romanzi ambientati nel mondo di Divergent, previsti per il 6 ottobre. La notizia, emersa durante il New York BookCon, segna il ritorno dell’autrice a una saga che ha debuttato quindici anni fa, proponendo questa volta un ribaltamento narrativo rispetto alla storia originale. Il progetto, intitolato The Sixth Faction, non si configura come un seguito o un prequel, né come uno -off o un cambio di punto di vista. Roth ha spiegato in un’intervista pubblicata il 18 aprile che la narrazione esplorerà un universo alternativo. Il fulcro del racconto risiede nella scelta della protagonista: cosa accadrebbe se Tris decidesse un percorso diverso? L’interesse della scrittrice è concentrato proprio sulla figura di Beatrice al di fuori della fazione Dauntless.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Divergent: il ritorno di Beatrice in un universo alternativo

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