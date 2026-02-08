Beatrice Venezi sceglie il carcere della Giudecca per il suo ritorno a Venezia

Beatrice Venezi torna a Venezia e sceglie il carcere della Giudecca per il suo primo ritorno pubblico. La direttrice d’orchestra si presenta nel penitenziario femminile, che diventa il suo palcoscenico in una giornata aperta alle detenute e su invito. È un debutto insolito, ma che mette in luce il legame tra l’artista e la città, dopo la nomina a direttrice musicale del Teatro.

Alla fine, sarà la casa di reclusione femminile della Giudecca, il teatro della prima apparizione pubblica (in parte, perché aperto alle detenute e su accredito) della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi a Venezia, dopo che, il 22 settembre 2025, la sua nomina a direttrice musicale del Teatro.

