È stato firmato un protocollo e si sta perfezionando un accordo di rete con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. Questi strumenti si affiancano a iniziative già in atto, come gli sportelli di orientamento e i percorsi di integrazione tra scuola e lavoro. L’obiettivo è rafforzare le azioni dedicate a prevenire le fragilità tra gli studenti, attraverso un lavoro condiviso tra le istituzioni coinvolte.

Un protocollo già siglato e un accordo di rete in fase di ultimazione per rafforzare il contrasto alla dispersione scolastica, oltre al consolidamento di misure già da tempo attive come saloni e sportelli dell’orientamento e percorsi di accompagnamento scuola–lavoro. Sono alcuni dei principali strumenti con cui l’Amministrazione comunale sta costruendo una strategia integrata per prevenire l’abbandono scolastico e sostenere percorsi formativi dei giovani, anche alla luce delle novità introdotte dal cosiddetto ’Decreto Caivano’. Lo ha spiegato l’assessora Federica Venturelli che ha illustrato il protocollo operativo approvato dalla Giunta per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dispersione scolastica. Un protocollo e un accordo per prevenire le fragilità: "È un lavoro condiviso"

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