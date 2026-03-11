Fragilità e dispersione scolastica assemblea di Città & Scuola aperta ai cittadini
Un’assemblea di “Città & Scuola” si è svolta oggi, coinvolgendo cittadini, insegnanti e volontari per discutere di fragilità e dispersione scolastica. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati al sostegno degli studenti nello studio e alla necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e volontariato, con l’obiettivo di migliorare il percorso educativo dei giovani.
Sostenere i ragazzi nello studio, intercettare le loro fragilità e rafforzare la comunità educante attraverso la collaborazione tra scuola, famiglie e volontariato. È il cuore delle attività che da quasi vent'anni l'associazione "Città & Scuola" porta avanti negli istituti cittadini, promuovendo.
