L' elicottero dei vigili del fuoco in volo sull' Etna per recuperare due escursionisti feriti
Nel primo pomeriggio di oggi, l' elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146" è intervenuto a Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna, per prestare soccorso a un gruppo di cinque escursionisti, quattro uomini e una donna), che si trovavano in condizioni di pericolo. Ricevuta la richiesta di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
