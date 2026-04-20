Discorsi Chiusi Incubo Virtus | è retrocessa

Nel campionato di serie B di basket, la squadra di San Giobbe Chiuso ha vinto contro la Virtus Imola con il punteggio di 81-73 dopo i tempi supplementari. I giocatori di San Giobbe Chiuso hanno segnato diversi punti, con Candotto a quota 16 e Raffaelli a 18. La partita si è conclusa con questa vittoria, che ha portato alla retrocessione della Virtus Imola.

UMANA SAN GIOBBE CHIUSI 81 VIRTUS IMOLA 73 d.1 t.s. UMANA SAN GIOBBE CHIUSI: Natale 4, Bertocco 7, Molinaro 7, Lorenzetti 8, Candotto 16, Gravaghi 3, Raffaelli 18, Moreno ne, Petrucci, Raisio 13, Minoli 5. All. Zanco. VIRTUS IMOLA: Baldi ne, Stankevicius 22, Mazzoni 3, Errede ne, Tambwe 8, Melchiorri 9, Ricci 8, Metsla, Giorgi 11, Cosma ne, Sanviti ne, Pollini 12. All. Baldiraghi. Arbitri: Rodia di Avellino, Silvestri e Collura di Roma. Note: parziali: 14-23, 32-35, 51-49, 67-67. Tiri liberi: Chiusi 1924, Imola 1419. Tiri da 3: Chiusi 1029, Imola 928. Yiri da 2: Chiusi 1635, Imola 1643. Rimbalzi: Chiusi 43, Imola 39. Espulso Stankevicius per somma di tecnici (71-70).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discorsi Chiusi Incubo Virtus: è retrocessa Francesco canta Avrai di Claudio Baglioni | The Voice Senior Blind Auditions Notizie correlate Leggi anche: Anconetani nell?incubo della guerra: «Tra droni ed esplosioni chiusi in casa, che paura» Da Palermo a Dubai, vacanza da incubo sotto le bombe: "Siamo chiusi in hotel, qua trema tutto"La testimonianza diretta dell'imprenditore Salvatore Di Giovanni, 56 anni, in vacanza con la famiglia, che a PalermoToday racconta: "Quei missili...