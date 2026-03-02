Anconetani nell?incubo della guerra | Tra droni ed esplosioni chiusi in casa che paura

Nella serata di ieri sono state diffuse le prime immagini che mostrano le conseguenze di un episodio di guerra ad Ancona. Le foto sono state condivise sui social da un ex ct della nazionale, uno dei marchigiani più conosciuti all’estero. Nei video si vedono droni e esplosioni, mentre alcune persone si rifugiano in casa, visibilmente impaurite.

ANCONA Le prime immagini sono arrivate nella tarda serata di ieri. A postarle sui suoi social è stato uno dei marchigiani più famosi all’estero: l’ex Ct della nazionale italiana, Roberto Mancini. L’allenatore, di origine jesine, da anni vive e lavora in Qatar, dove allena la squadra dell’Al-Sadd. Sui suoi social appaiono i video della città di Doha, ormai semi deserta. La gente fugge in strada, in fondo si ode un'esplosione. E poi ancora fiamme e fumo, una densa colonna scusa si eleva al cielo mentre un uomo mormora “Oh my God” portandosi la mano sui capelli. Le testimonianze Dopo l’attacco statunitense e israeliano all’Iran, culminata con l’uccisione della guida suprema Ali Khamenei, la rappresaglia del Paese persiano non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

