Da Palermo a Dubai vacanza da incubo sotto le bombe | Siamo chiusi in hotel qua trema tutto

Un imprenditore palermitano di 56 anni si trova a Dubai con la famiglia, dove ha vissuto un’esperienza drammatica. Dopo aver lasciato Palermo, la vacanza si è trasformata in un incubo a causa delle esplosioni e delle bombe che hanno colpito la città. La famiglia è rimasta bloccata in hotel, dove tutto tremava e si sentivano le sirene.

La testimonianza diretta dell'imprenditore Salvatore Di Giovanni, 56 anni, in vacanza con la famiglia, che a PalermoToday racconta: "Quei missili intercettati, le esplosioni e i boati. Siamo scesi nei sotterranei, abbiamo paura. Pensiamo solo a tornare a casa" Dalla euforia per una vacanza da sogno all'incubo delle bombe. Salvatore Di Giovanni, 56 anni, imprenditore palermitano di viale Strasburgo, si trova a Dubai con la compagna e i due figli. È arrivato all'una del mattino del 28 febbraio, due giorni fa. Al telefono a PalermoToday racconta: "Era tutto limpido, tranquillo, avevamo una voglia pazzesca di vedere questi posti mozzafiato. Non c'era nulla che facesse presagire quello che sarebbe successo.