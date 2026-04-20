Disastro nel lancio New Glenn | il satellite BlueBird 7 è perduto

Durante il lancio del razzo New Glenn, il satellite BlueBird 7 di AST SpaceMobile è stato perso. Il carico utile è stato inserito in un’orbita più bassa rispetto a quella prevista, rendendo il satellite inutilizzabile. La società ha comunicato ufficialmente la perdita del satellite, che non ha raggiunto la posizione desiderata in orbita. Questa condizione ha compromesso le funzionalità previste dal satellite.

Il satellite BlueBird 7 di AST SpaceMobile è stato dichiarato inutilizzabile dopo che il lancio del razzo New Glenn ha depositato il carico utile in un’orbita errata, molto più bassa di quella prevista. L’evento si è verificato domenica scorsa durante la terza missione della vettura di Blue Origin, segnando un netto contrasto con il successo tecnico ottenuto dal primo stadio del lanciatore, che è riuscito a effettuare un atterraggio perfetto sulla nave drone Jacklyn nell’Oceano Atlantico. La missione ha vissuto momenti di forte tensione tecnica subito dopo la separazione degli stadi. Sebbene il primo stadio, identificato come Glenn Stage 1...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disastro nel lancio New Glenn: il satellite BlueBird 7 è perduto Notizie correlate Leggi anche: BlueBird 7, la rivoluzione «spaziale» che ci connetterà via satellite con dei normali smartphone Ariane 6 e Amazon Leo: l’Europa punta su internet via satellite con un lancio storico di 32 satelliti.Il razzo europeo Ariane 6, nella sua nuova configurazione con quattro booster, ha completato con successo il lancio di 32 satelliti Amazon Leo,... Panoramica sull’argomento Lancio e rientro: il test del razzo New Glenn di Jeff Bezos è stato un successo. La corsa alla Luna prosegueL'enorme vettore, alto quasi 100 metri, è partito dalla base americana alle 13.25 ora italiana. Circa 9 minuti dopo il lanciatore è rientrato a terra, ammarando su una chiatta ancorata nell'Atlantico. corriere.it Blue Origin: terzo lancio del New Glenn completatoBlue Origin ha completato il terzo lancio del razzo New Glenn, recuperando il primo stadio già utilizzato per la precedente missione a metà novembre. punto-informatico.it