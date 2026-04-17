BlueBird 7 la rivoluzione spaziale che ci connetterà via satellite con dei normali smartphone

Domenica 19 aprile partirà la terza missione della navicella New Glenn, lanciata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La società Blue Origin ha annunciato che l’obiettivo è introdurre BlueBird 7, un sistema che permetterà di connettersi via satellite con smartphone comuni. La missione rappresenta un passo avanti nel settore dei collegamenti satellitari, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi di attivazione o sulle funzionalità specifiche del progetto.

Partirà domenica 19 aprile la terza missione spaziale della navicella New Glenn. Lo ha annunciato la società Blue Origin, specificando che essa avverrà dal Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. La finestra di lancio sarà aperta dalle 6:45 alle 8:45 ora Est degli Stati Uniti, ovvero dalle 12:45 alle 14:45 italiane, e la trasmissione in diretta del lancio sarà trasmessa in streaming sul sito BlueOrigin.com a partire da 30 minuti prima del decollo. La missione porterà in orbita terrestre bassa il satellite BlueBird 7 di Ast SpaceMobile, che amplierà la capacità della rete a banda larga diretta agli smartphone e renderà possibile l’inizio del servizio di telecomunicazioni entro quest’anno.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - BlueBird 7, la rivoluzione «spaziale» che ci connetterà via satellite con dei normali smartphone Notizie correlate Russia, lanciato con successo in orbita veicolo spaziale con satelliteUn veicolo spaziale Proton-M con a bordo un satellite è stato lanciato con successo giovedì dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, secondo quanto... Leggi anche: Le critiche al fisico di Timothée Chalamet ci dimostrano che per i fisici normali non c'è ancora spazio