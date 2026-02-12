Ariane 6 e Amazon Leo | l’Europa punta su internet via satellite con un lancio storico di 32 satelliti

L’Europa ha appena effettuato un lancio importante: con il razzo Ariane 6, sono stati spediti in orbita 32 satelliti Amazon Leo. È un passo avanti deciso nella corsa per portare internet via satellite in tutto il continente. Ariane 6, con la sua nuova configurazione e quattro booster, ha dimostrato di essere affidabile. Ora la costellazione Amazon Leo potrà offrire connessioni più veloci e più stabili in molte zone finora senza copertura. Si tratta di una mossa che potrebbe cambiare il modo di navigare e comunicare in Europa.

Ariane 6 e Amazon Leo: l'Europa rilancia la sfida dell'internet via satellite. Il razzo europeo Ariane 6, nella sua nuova configurazione con quattro booster, ha completato con successo il lancio di 32 satelliti Amazon Leo, ampliando significativamente la costellazione destinata a fornire accesso a internet ad alta velocità e bassa latenza. La missione, decollata dal Centro Spaziale della Guyana francese, rappresenta un passo avanti cruciale per il progetto Amazon Leo e segna il debutto commerciale di Ariane 6 per un cliente privato. L'evento sottolinea la crescente importanza dell'accesso allo spazio per la connettività globale e il ruolo dell'Europa in questo settore strategico.

