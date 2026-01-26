Gaza trovato il corpo dell’ultima vittima del 7 ottobre Netanyahu | Ora disarmo di Hamas

Nella regione orientale di Gaza City, l’Israeli Defense Force (Idf) ha rinvenuto il corpo dell’ultima vittima israeliana del 7 ottobre 2023. Il ritrovamento conclude una fase di ricerca e rappresenta un momento importante nel contesto del conflitto. Il premier Netanyahu ha dichiarato che questa scoperta rafforza l’obiettivo di un disarmo completo di Hamas.

Il corpo dell’ultima vittima israeliana del 7 ottobre 2023 rimasto a Gaza è stato ritrovato. Lo ha comunicato l’ Israel Defense Force (Idf) nella parte orientale di Gaza City. Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir, il capo del Comando meridionale, maggiore generale Yaniv Asor, e altri ufficiali hanno officiato una cerimonia funebre per la sepoltura del corpo, riconducibile al sergente maggiore Ran Gvili, il cui ritrovamento chiude oltre due anni di vicissitudini concretizzatesi con l’accelerazione del rilascio degli ostaggi da parte di Hamas prima e dopo la chiusura del cessate il fuoco di Sharm-el-Sheikh il 10 ottobre scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza, trovato il corpo dell’ultima vittima del 7 ottobre. Netanyahu: “Ora disarmo di Hamas” Approfondimenti su gaza trovato Gaza, Trump incontra Netanyahu a Mar-a-Lago: “Parleremo del disarmo di Hamas” – La diretta Oggi Donald Trump incontra a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere del disarmo di Hamas e delle recenti tensioni a Gaza. Gaza, Netanyahu: "Grande intesa con Trump. Condizione necessaria è disarmo di Hamas" Durante la visita negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito di un’ampia intesa con il presidente Donald Trump. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su gaza trovato Argomenti discussi: Gaza sospesa, Trump ri-annuncia l’anonimo Consiglio della Pace; Hamas dà indicazioni ai mediatori per il recupero del corpo dell'ultimo ostaggio - UNRWA: La nostra sede demolita è stata incendiata; VIDEO. Busto, le vittime della Shoah insieme a quelle di Gaza: Il grido Mai più vale oggi come ieri; Hamas sostiene di aver fornito a Israele e ai mediatori dettagli sui resti dell’ultimo prigioniero di Gaza. Trovato a Gaza il corpo dell’ultimo ostaggio. Un colono minaccia due carabinieri: la protesta della FarnesinaIl ritorno del corpo di Gvili apre a nuovi scenari per la Striscia. Primo fra tutti la riapertura del valico di Rafah. Il personale militare italiano è stato aggredito in un villaggio vicino Ramallah: ... editorialedomani.it Trovato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio israeliano tenuto a Gaza. L'Idf: «Tutti i rapiti della Striscia sono stati restituiti»I resti individuati in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. Hamas aveva fornito informazioni sulla posizione del corpo dell'ultimo dei 251 israeliani rapiti il 7 ottobre 2023. Netanyahu: «M ... corriere.it Ritrovato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio a Gaza. L'Idf: «Tutti i rapiti sono stati restituiti» x.com #Gaza L'esercito israeliano IDF ha trovato e identificato i resti dell'ultimo dei 251 ostaggi, rapiti da Hamas. Si tratta di Ran Gvili, ucciso nel kibbutz Alumim. Il corpo del 24enne sergente maggiore era in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.