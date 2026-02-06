Conte | 50 milioni per sicurezza e miliardi in armi una presa in giro

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca duramente il governo sulla questione della sicurezza e delle spese militari. Durante un evento a Roma, ha detto che i 50 milioni destinati alla sicurezza sono una piccola parte rispetto ai miliardi di euro che il governo impiega per il riarmo. Secondo Conte, si tratta di una presa in giro per i cittadini, mentre si aumentano le spese militari senza un reale investimento sulla sicurezza dei territori.

ROMA – “Il governo manda in Parlamento decreti con tanti miliardi per il riarmo. In questo decreto” sicurezza “ci sono 50 milioni. Se il bisogno di sicurezza dei cittadini è davvero sentito, e noi lo diciamo da tempo, se metti 50 milioni stai prendendo in giro i cittadini, rispetto ai miliardi che emetti su altri settori”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Mattino 5’. “Sono norme propaganda, il problema è creare una stretta alle manifestazioni pubbliche. Addirittura volevano mettere una cauzione, per permetterle solo ai miliardari. La priorità del governo è impedire la manifestazione del dissenso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

