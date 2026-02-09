Cloud sovrano | Red Hat Enterprise Linux potenzia AWS European Sovereign Cloud per dati più sicuri e flessibili

Red Hat Enterprise Linux arriva su AWS European Sovereign Cloud. Ora le aziende e la pubblica amministrazione possono scegliere una soluzione più sicura e personalizzabile per i loro dati. La piattaforma permette un’infrastruttura cloud più controllata e adatta alle esigenze di sicurezza europea.

Red Hat Enterprise Linux è ora disponibile su AWS European Sovereign Cloud, offrendo a imprese e pubblica amministrazione un percorso semplificato verso un ambiente cloud sovrano con elevati standard di sicurezza e personalizzazione. L’annuncio, reso noto il 9 febbraio 2026, risponde alla crescente esigenza di infrastrutture cloud europee indipendenti, in un contesto di sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati e alla sovranità digitale. Il tema del cloud sovrano è diventato centrale nel dibattito tecnologico e politico europeo. L’Unione Europea ha preso coscienza della sua dipendenza dalle infrastrutture cloud statunitensi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Red Hat Enterprise Linux

Nel panorama digitale italiano, la sovranità dei dati assume un ruolo centrale per garantire autonomia, sicurezza e competitività.

Kiratech conferma il suo impegno nell’innovazione tecnologica in Italia, collaborando con Red Hat e Nutanix.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Red Hat Enterprise Linux

Argomenti discussi: Cloud sovrano UE: Red Hat porta RHEL su AWS European Sovereign Cloud; Cloud edge e infrastrutture ibride | dove vive davvero il dato oggi.

Cloud sovrano UE: Red Hat porta RHEL su AWS European Sovereign CloudRed Hat rende disponibile Red Hat Enterprise Linux su AWS European Sovereign Cloud, la nuova infrastruttura cloud europea pensata per settori altamente regolamentati. L’obiettivo è offrire una base co ... 01net.it

Red Hat Enterprise Linux sbarca su AWS European Sovereign CloudCon la possibilità di eseguire RHEL su AWS European Sovereign Cloud, aziende ed enti pubblici possono beneficiare di un percorso semplificato per creare un ambiente in un cloud sovrano con un approcci ... edge9.hwupgrade.it

Cappelli rossi per la resistenza! See this Instagram post by @RedHatFactory x.com

Red Hat OpenShift Virtualization sta ridefinendo il futuro delle applicazioni cloud-native, integrando perfettamente le VM tradizionali con gli ambienti basati su container. Che tu sia all'inizio del tuo percorso o un professionista IT esperto, scoprire come moderni facebook