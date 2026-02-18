Stand trasformato in chiesa con finti frati e suore Non volevamo mancare di rispetto a simboli religiosi

Un evento insolito ha attirato l’attenzione alla Fiera di Milano, dove uno stand è stato trasformato in una chiesa con persone vestite da frati e suore finte. La scelta ha scatenato polemiche perché, secondo gli organizzatori, non volevano offendere simboli religiosi, ma solo creare un’installazione originale. Durante la manifestazione, alcuni visitatori hanno assistito a una “messa” simulata e a un aperitivo con alcolici, tutto sotto gli occhi di chi passava.

Scoppia il caso in Fiera per le finte ostie e gli aperitivi alcolici dentro una finta chiesa, l'azienda dispiaciuta dopo la presa di posizione della Diocesi: "Già avviata una revisione interna delle linee creative" Finti frati e finte suore in Fiera, nello stand trasformato in chiesa, con tanto di "comunione" e aperitivo alcolico. Dopo il caso scoppiato nel contesto di Beer&Food Attraction e sui cui la Diocesi di Rimini ha preso le distanze, arriva la pronta risposta dell'azienda. Si tratta della Fusetti Bitter, impresa con sede in Lombardia, che non ha perso tempo timbrando una nota ufficiale con la quale ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, annunciando anche che "ha già avviato una revisione interna delle proprie linee guida creative".