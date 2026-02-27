DAZN ha annunciato di aver acquisito i diritti TV completi per trasmettere i Mondiali di calcio 2026 in Italia. Si tratta del secondo e definitivo annuncio riguardante la copertura dell’evento. La piattaforma garantirà la trasmissione di tutte le partite, confermando la propria presenza nella programmazione dedicata alla competizione mondiale. La notizia riguarda esclusivamente l’acquisizione dei diritti televisivi in Italia.

Arriva il secondo e definitivo annuncio in merito alla copertura dei Mondiali di calcio 2026 in territorio italiano. In particolare, ritorna in scena il pacchetto pay dopo due edizioni della rassegna iridata calcistica, e ad aggiudicarselo per la prima volta è DAZN, mentre le tre precedenti edizioni trasmesse a pagamento (2006, 2010 e 2014) erano state irradiate da Sky quando DAZN semplicemente ancora non esisteva. Va naturalmente ricordato che, di queste 104, sono 69 quelle in esclusiva assoluta: le altre 35 saranno in condivisione con la Rai, che trasmetterà un match al giorno più quarti, semifinali e finale. Si tratta dello schema che fu già utilizzato da Rai e Sky nelle annate citate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A DAZN il pacchetto di diritti tv completi dei Mondiali di calcio 2026

Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La coperturaCon un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei...

Mondiali 2026, diritti tv: su Dazn tutte le partite in direttaI Mondiali di calcio del 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e Canada, saranno trasmessi in diretta tv su Dazn.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: DAZN Full: Quanto Costa l'Abbonamento e Cosa Comprende; Programmazione Basket DAZN: i prossimi eventi sulla nostra App; Mondiale in tv: la Rai annuncia 35 partite in chiaro. Dazn, accordo vicino per tutto il pacchetto; La sfida tra Sampdoria e Bari su Dazn in modalità gratuita.

A DAZN il pacchetto di diritti tv completi dei Mondiali di calcio 2026Arriva il secondo e definitivo annuncio in merito alla copertura dei Mondiali di calcio 2026 in territorio italiano. In particolare, ritorna in scena il ... oasport.it

Gazzetta dello Sport: Mondiale 2026, Rai in chiaro e Dazn verso il pacchetto completoSvolta storica per i diritti tv del Mondiale 2026. Come racconta Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, la Rai ha ufficializzato l’acquisizione di 35 partite in chiaro della Coppa del Mondo che ... ilovepalermocalcio.com

UFFICIALE Tutte le 104 partite dei Mondiali verranno trasmesse solo su DAZN. 69 di queste 104 saranno in ESCLUSIVA assoluta. Sky si consola con la Finalissima Spagna-Argentina in esclusiva. Ma dopo 20 anni perde la Coppa del Mondo. - facebook.com facebook

Ufficiale, diritti TV Mondiali 2026: 35 partite alla Rai. Tutti i match su DAZN, 69 in esclusiva bit.ly/4rFn5sm #AsRoma x.com