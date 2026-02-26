La Rai ha annunciato di aver ottenuto i diritti televisivi in chiaro per trasmettere i Mondiali di calcio del 2026. La rete pubblica ha comunicato che si occuperà della copertura dell’evento, garantendo la trasmissione delle partite in diretta ai propri spettatori. L’accordo permette alla Rai di offrire un’ampia fruizione delle gare attraverso i canali tradizionali.

Con un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada nella prossima estate, dall’11 giugno al 19 luglio, nel rinnovato format a 48 squadre. Ovviamente non si tratta del complessivo di 104 partite, ma di una selezione. Saranno in particolare 35 gli incontri facenti parte della selezione, tra cui, si legge, “la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale”. Ufficializzato inoltre il fatto che almeno 32 di queste partite saranno trasmesse su Rai1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La copertura

Leggi anche: Mondiali 2026 di calcio, diritti tv in chiaro alla Rai (ma non per tutte le partite)

Mondiali 2026: DAZN e Rai in corsa per i diritti TV, possibile replica del modello giapponese con streaming gratuito.I Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno in USA, Canada e Messico, potrebbero trovare una nuova casa televisiva in Italia: DAZN e la Rai...

Temi più discussi: Turismo, la Sicilia cambia canale: alla Rai 6 milioni per gli spot. Combattiamo l’effetto ciclone; Zelensky: USA e Russia vogliono che cediamo il Donbass; Canali Sky TV: il listino completo dei canali da vedere; Orban: Leader e Paesi Ue si preparano a guerra contro Russia dalle conseguenze imprevedibili.

Alla Rai il pacchetto di diritti tv in chiaro dei Mondiali di calcio 2026. La coperturaCon un comunicato apparso sul sito del proprio ufficio stampa, la Rai ha annunciato di aver acquistato la parte relativa ai diritti tv in chiaro dei ... oasport.it

Mondiali di calcio 2026: la Rai trasmetterà 35 match in chiaroIl pacchetto include la partita d'apertura, la Nazionale italiana, le semifinali e la finale, nonché i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare ... engage.it

Il 14 febbraio si celebra con un pacchetto, più che con una prenotazione. #Curiosando #Rubriche facebook