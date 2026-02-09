La CISAL Sanità lancia un allarme nel Casertano. Denuncia la sospensione dei piani riabilitativi per alcuni disabili nell’area di Aversa. La situazione mette a rischio i diritti di chi ha bisogno di assistenza, e l’associazione chiede interventi immediati per fermare questa emergenza.

La CISAL Sanità denuncia la sospensione dei piani riabilitativi per alcuni disabili nell’ambito C06 di Aversa, chiedendo interventi urgenti e tutela dei diritti. La Segreteria Nazionale della Federazione CISAL Sanità esprime fortissima preoccupazione per le condizioni di precarietà assistenziale in cui versano alcuni ragazzi disabili e diversamente abili della provincia di Caserta ed in particolare nell’ambito socio-sanitario C06 di Aversa. Come comunicatoci dal Segretario Provinciale della CISAL Sanità di Caserta, Luciano Gentile, ormai, da diverso tempo, ad alcuni disabili sono stati sospesi i Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati per problemi burocratici ed organizzativi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - CISAL Sanità: allarme sui diritti negati ai disabili nel Casertano

La Cisal Sanità denuncia che alcuni disabili nella provincia di Caserta vivono in condizioni di assistenza molto precarie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

