CISAL Sanità | allarme sui diritti negati ai disabili nel Casertano
La CISAL Sanità lancia un allarme nel Casertano. Denuncia la sospensione dei piani riabilitativi per alcuni disabili nell’area di Aversa. La situazione mette a rischio i diritti di chi ha bisogno di assistenza, e l’associazione chiede interventi immediati per fermare questa emergenza.
La CISAL Sanità denuncia la sospensione dei piani riabilitativi per alcuni disabili nell’ambito C06 di Aversa, chiedendo interventi urgenti e tutela dei diritti. La Segreteria Nazionale della Federazione CISAL Sanità esprime fortissima preoccupazione per le condizioni di precarietà assistenziale in cui versano alcuni ragazzi disabili e diversamente abili della provincia di Caserta ed in particolare nell’ambito socio-sanitario C06 di Aversa. Come comunicatoci dal Segretario Provinciale della CISAL Sanità di Caserta, Luciano Gentile, ormai, da diverso tempo, ad alcuni disabili sono stati sospesi i Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati per problemi burocratici ed organizzativi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondimenti su Cisal Sanità
Piani terapeutici sospesi per alcuni disabili, la denuncia della Cisal Sanità
La Cisal Sanità denuncia che alcuni disabili nella provincia di Caserta vivono in condizioni di assistenza molto precarie.
Uno su dieci vive con disabilità: l’allarme Unicef su violenze, abbandono scolastico e diritti negati ai bambini più fragili
Ultime notizie su Cisal Sanità
Il Cimest lancia l’allarme: Sanità siciliana in evidente criticità strutturale e gestionaleSanità siciliana in grave difficoltà: assenza di programmazione, prevenzione fallita, risorse distribuite in modo irrazionale, strutture di qualità penalizzate. Il Presidente della Regione intervenga ... blogsicilia.it
Avanzo della Regione-Siad-Csa-Cisal: Risorse per assunzioni, stabilizzazioni e Comuni, stop alle spese frammentate https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/sindacale/31973-avanzo-della-regione-siad-csa-cisal-risorse-per-assunzioni,stabilizzazioni-e-co facebook
Sanità, CISL FP annuncia la svolta: l’automedica entra in servizio a Crotone x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.