DIRETTA Lecce-Fiorentina 0-1 via al secondo tempo

Al termine del primo tempo, il punteggio tra Lecce e Fiorentina è di 0-1. La squadra ospite ha già effettuato un cambio dopo circa dieci minuti a causa di un infortunio di un giocatore. Durante l’intervallo non sono stati effettuati ulteriori sostituzioni. La partita riprende adesso con il secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA45' Nessun cambio durante l'intervallo. Ricordiamo che la Fiorentina ne ha già effettuato uno dopo appena dieci minuti per l'infortunio di Gosens. 21:56 VIA AL SECONDO TEMPO!21:52 Le squadre stanno tornando in campo, a breve si ricomincia.21:40 Primo tempo dai.🔗 Leggi su Firenzetoday.it LIVE REACTION FIORENTINA-LECCE Notizie correlate DIRETTA / Fiorentina-Como 1-1, via al secondo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA50' OCCASIONE COMO! Ingenuità di Balbo, che sulla sinistra dell'area si fa fregare palla da Kuhn, che appoggia... DIRETTA / Udinese-Fiorentina 1-0, via al secondo tempo con un doppio cambio nei violaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA48' OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Harrison sul secondo palo, Kean sfiora di testa per questione di centimetri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lecce - Fiorentina; Lecce-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: Lecce-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. DIRETTA / Lecce-Fiorentina 0-0, subito un cambio nei viola20:42 A dirigere la gara sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato da Colarossi e Dei Giudici. IV Uomo Perri, al VAR c'è Doveri con Camplone AVAR. Squadre che stanno scendendo in campo, p ... firenzetoday.it Lecce-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com Serie A, Lecce-Fiorentina 0-1 a fine 1° tempo: gol di Harrison su assist di Mandragora Stadio Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-roma-juvent facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Lecce-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #seriea x.com