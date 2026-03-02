DIRETTA Udinese-Fiorentina 1-0 via al secondo tempo con un doppio cambio nei viola

Nella partita tra Udinese e Fiorentina, il primo tempo si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei friulani. All'inizio del secondo tempo, la Fiorentina ha effettuato due sostituzioni. Poco dopo, al 48', Harrison ha effettuato un cross dalla fascia destra e Kean ha sfiorato il pallone di testa, mancando di poco lo specchio della porta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA48' OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Harrison sul secondo palo, Kean sfiora di testa per questione di centimetri.45' Confermato il doppio cambio nella Fiorentina: escono Pongracic e Brescianini, entrano Comuzzo e Ndour.21:48 VIA AL SECONDO TEMPO!21:46 Squadre che.