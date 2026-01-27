DIRETTA Fiorentina-Como 1-1 via al secondo tempo

La partita tra Fiorentina e Como è ripresa da pochi minuti nel secondo tempo. Al 50’, il Como ha avuto una grande occasione per passare in vantaggio. Balbo ha perso palla sulla sinistra dell’area, lasciando spazio a Kuhn che ha servito Caqueret. Il centrocampista del Como ha colpito forte, ma Christensen si è tuffato in extremis e ha respinto. La gara resta sul punteggio di 1-1, con i tifosi che aspettano ancora un colpo decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA50' OCCASIONE COMO! Ingenuità di Balbo, che sulla sinistra dell'area si fa fregare palla da Kuhn, che appoggia per Caqueret: destro secco e potente del centrocampista lariano sul quale interviene in tuffo Christensen che respinge. 49' Comuzzo lancia lungo per.

