Diocesi Terni-Narni-Amelia possibile cambio in vista | Francesco Soddu verso Sassari GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Soddu potrebbe lasciare la guida della diocesi di Terni-Narni-Amelia e trasferirsi a Sassari. La decisione si concretizza dopo settimane di voci e incontri riservati. Questa mattina, Soddu si rivolgerà ai sacerdoti e ai fedeli per comunicare ufficialmente il suo prossimo incarico. La diocesi si prepara a un cambiamento significativo, mentre la comunità attende con attenzione le sue parole. La decisione sarà annunciata durante la conferenza di oggi.

A Sassari, quasi in contemporanea, verrà comunicata la nomina del nuovo arcivescovo e la coincidenza degli appuntamenti fa pensare che sarà proprio il vescovo attualmente a Terni, originario di Chiaramonti in Sardegna, a essere scelto per guidare l’arcidiocesi di Sassari, rimasta vacante dal 2025 dopo il trasferimento di monsignor Gianfranco Saba. Voce che già da qualche settimana era nell'aria. Monsignor Soddu, alla guida della diocesi ternana dal 2021, lascerebbe così una comunità che negli ultimi anni ha potuto apprezzarne lo stile pastorale attento e vicino alle persone. L’eventuale passaggio, disposto da Papa Leone XIV, aprirebbe per Terni una nuova fase di transizione in attesa del futuro successore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

