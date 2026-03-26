Il 26 marzo 2026, presso la Curia Diocesana, si è svolta una riunione del Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Benevento. Durante l’incontro, è stato eletto come nuovo amministratore diocesano un sacerdote. La nomina segue le procedure previste dai canoni canonici, senza coinvolgimento di altri soggetti o annunci pubblici precedenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto In data 26 marzo 2026, presso la Curia Diocesana, si è riunito il Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Benevento per eleggere l’Amministratore Diocesano, così come previsto dai cann. 419-421 del Codice di Diritto Canonico, in seguito alla vacanza della sede episcopale (25 marzo 2026) per il trasferimento di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Felice Accrocca alle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. È stato eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, il rev.do sac. mons. Francesco Iampietro, già Vicario generale, il quale dopo aver emesso la professione di fede, a norma del can. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, nuovo amministratore diocesano: è mons. Francesco Iampietro

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