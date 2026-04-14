Personal trainer ucciso nella lettera dell' ex assessore il dolore di una città intera | Giustizia per Dino
Un personal trainer è stato ucciso, e la città si è stretta intorno alla richiesta di giustizia. In una lettera aperta, un ex assessore del Comune di Foggia ha espresso il dolore per la perdita e ha chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto, sottolineando l’importanza di contrastare la violenza impunita. La missiva è stata inviata alla redazione di FoggiaToday, evidenziando il forte impatto dell’evento sulla comunità locale.
“Giustizia per Dino Carta, no alla violenza impunita”. Si riassume così la lettera aperta indirizzata alla redazione di FoggiaToday da Michele Del Carmine, ex assessore alla Legalità del Comune di Foggia. “Mi rivolgo alla sua redazione e all'intera comunità foggiana e pugliese, straziati dal.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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