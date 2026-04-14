Personal trainer ucciso nella lettera dell' ex assessore il dolore di una città intera | Giustizia per Dino

Un personal trainer è stato ucciso, e la città si è stretta intorno alla richiesta di giustizia. In una lettera aperta, un ex assessore del Comune di Foggia ha espresso il dolore per la perdita e ha chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto, sottolineando l’importanza di contrastare la violenza impunita. La missiva è stata inviata alla redazione di FoggiaToday, evidenziando il forte impatto dell’evento sulla comunità locale.