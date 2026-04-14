Un uomo è stato ucciso con quattro colpi alle spalle in un agguato avvenuto poco prima di mezzogiorno davanti alla sua abitazione. I colpi sono stati esplosi a distanza ravvicinata, in modo rapido e preciso. La vittima, conosciuta come “Dino” Carta, è stata trovata da altri residenti poco dopo l’attacco. Il movente dell’omicidio rimane ancora sconosciuto, anche se si parla di un uomo molto amato nella zona.

L’agguato sotto casa: colpi esplosi a distanza ravvicinata. Un’esecuzione fredda, quasi militare, consumata a pochi metri da casa. Annibale Carta, 42 anni, conosciuto da tutti come “Dino”, è stato ucciso a Foggia in via Caracciolo mentre portava a spasso il cane. A ucciderlo quattro colpi di pistola, esplosi alle spalle e a distanza ravvicinata. Un dettaglio che orienta subito gli investigatori verso un’azione mirata, tutt’altro che casuale. Il delitto è avvenuto in una zona semicentrale della città, non lontano dallo stadio Zaccheria. Un contesto urbano normale, quotidiano. Ed è proprio questo a rendere tutto più inquietante. Il dettaglio che cambia tutto: il caricatore perso dal killer.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio“Dino” Carta: colpito alle spalle con 4 colpi, il giallo del movente ‘Era amato da tutti’

Ucciso con 4 colpi al costato mentre è a spasso col cane: il giallo dell'omicidio di Annibale 'Dino' CartaChi ha ucciso il 42enne Annibale ‘Dino’ Carta e soprattutto perché? Sono queste le due domande a cui gli investigatori dovranno dare risposta.

Omicidio Dino Carta a Foggia in via Caracciolo, ucciso sotto casa mentre era col cane con almeno 4 colpiUcciso in un agguato mentre stava passeggiando con il cane vicino casa, a Foggia.