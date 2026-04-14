Esce con il cane a Foggia Annibale Dino Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada | si indaga

Nella serata del 13 aprile, un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane vicino alla propria abitazione a Foggia. La vittima, nota come personal trainer, è stata trovata senza vita in strada. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini e identificare i responsabili dell’omicidio.