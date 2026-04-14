Esce con il cane a Foggia Annibale Dino Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada | si indaga

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 13 aprile, un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane vicino alla propria abitazione a Foggia. La vittima, nota come personal trainer, è stata trovata senza vita in strada. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini e identificare i responsabili dell’omicidio.

Annibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane. L'uomo, noto a Foggia come "Dino", si trovava poco lontano dalla sua abitazione ed è stato ucciso sul colpo da 4 proiettili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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