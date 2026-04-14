Esce con il cane a Foggia Annibale Dino Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada | si indaga
Nella serata del 13 aprile, un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane vicino alla propria abitazione a Foggia. La vittima, nota come personal trainer, è stata trovata senza vita in strada. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini e identificare i responsabili dell’omicidio.
Annibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane. L'uomo, noto a Foggia come "Dino", si trovava poco lontano dalla sua abitazione ed è stato ucciso sul colpo da 4 proiettili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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14 aprile 2000, esce uno di quei film che segnano la mia vita da spettatrice. Perché dopo aver visto American Psycho, per la regia di Mary Harron, non riesco più a dimenticare il mio primo “incontro” con Christian Bale. E a prescindere dal ruolo, m’inquieta. No - facebook.com facebook
Esce lunedì la terza stagione di "Euphoria", dopo quattro anni dal grande successo delle prime due. Ma per il momento la critica è stata piuttosto tiepida: x.com