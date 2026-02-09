Dimmi La Verità | Giorgio Gandola | Sanremo | Andrea Pucci non è di sinistra e quindi dà fastidio

Questa mattina a Dimmi La Verità si è parlato delle polemiche scatenate dal ritiro di Andrea Pucci dal Festival di Sanremo. Giorgio Gandola ha spiegato che il comico non si riconosce nella sinistra e questo, secondo alcuni, avrebbe creato fastidio tra certi ambienti. La vicenda ha diviso opinioni e ora si aspetta di capire se si tratti di una semplice polemica o di qualcosa di più.

Ecco #DimmiLaVerità del 9 febbraio 2026. Ospite Giorgio Gandola. L'argomento del giorno è: "Le polemiche per il ritiro da Sanremo del comico Andrea Pucci".

