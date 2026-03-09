Digital Twin | la copia digitale delle infrastrutture che sta rivoluzionando l’ingegneria

Il Digital Twin è una tecnologia che permette di creare una replica digitale precisa di ponti, edifici e altre infrastrutture complesse. Attraverso questa copia digitale, è possibile monitorare e simulare in tempo reale il funzionamento e lo stato delle strutture. Questa innovazione sta modificando il modo in cui ingegneri e tecnici analizzano e gestiscono le infrastrutture civili.

Dai ponti agli edifici complessi: il Digital Twin permette di monitorare e simulare il comportamento delle strutture in tempo reale.. Negli ultimi anni il mondo dell'ingegneria sta vivendo una trasformazione profonda grazie alla digitalizzazione delle infrastrutture. Tra le tecnologie più innovative emerge il Digital Twin, una vera e propria copia digitale di una struttura fisica che permette di monitorarne lo stato, analizzarne il comportamento e prevedere possibili criticità. Questa tecnologia rappresenta un salto evolutivo nella gestione delle infrastrutture, perché consente di passare da controlli periodici tradizionali a un sistema di monitoraggio continuo basato sui dati.