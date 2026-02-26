Una celebre artista R&B si prepara ad esibirsi sul palco di Sanremo, portando con sé una carriera ricca di successi e un impegno sociale consolidato. Con 17 Grammy all’attivo e una voce riconoscibile in tutto il mondo, si distingue anche per il suo attivismo in battaglie per i diritti civili e la salute pubblica. La sua presenza al festival è molto attesa e rappresenta un momento di grande attenzione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Con i suoi 17 Grammy e la fama di aver rivoluzionato il mondo della musica R&B, Alicia Keys è l’ospite più attesa del Festival di Sanremo. Salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Eros Ramazzotti, che proprio a Sanremo ha iniziato la sua carriera, vincendo nel 1984 tra le nuove proposte con Terra promessa. Un featuring che ha sorpreso tutti a novembre 2025, quando è uscita la nuova versione di L’Aurora, storico brano di Eros del 1986 inserito nel nuovo album Una storia importante. «Sanremo è un’occasione speciale per onorare le mie radici, i nonni siciliani», ha dichiarato Alicia Keys ad Ansa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina dell'R&B è pronta per il palco di Sanremo. Una voce unica e una storia di attivismo: dalla lotta contro l’AIDS alla difesa dei diritti civili fino al girl power

Bambole di Pezza: un po’ Spice Girl un po’ Nirvana, i beauty look della band femminista in gara a Sanremo sono un inno al girl powerPrima band completamente formata da donne a salire sul palco dell’Ariston, anche in questa occasione non si discostano dal focus, con un brano, Resta...

Laura Pausini al Festival di Sanremo, una lunga storia d'amore con la moda. Ecco tutti i suoi look sfoggiati sul palco dell'AristonLa cantante al festival quest'anno in qualità di co-conduttrice vestirà, come è già accaduto nel passato, Giorgio Armani, uno stilista con il quale...

Temi più discussi: Laura Pausini, regina di Sanremo: tutti i momenti iconici sul palco dell'Ariston; Eileen Gu regina dell'Halfpipe a Livigno: rivivi la run da oro e la commossa esultanza; La Regina Margherita di Savoia nel centenario della sua scomparsa; Vietri sul Mare, crollo del muro dell’edificio Regina Margherita: al via la messa in sicurezza.

Io la regina delle cornute, la ex di Keita ci va giù pesante. E arriva una risposta incredibieScambio di frecciate verso i rispettivi ex compagni da parte di Simona Guatieri e Claudia Lai: un tempo era tutto rose e fiori ... tuttosport.com

La moglie di Keita Baldé: Sono la regina delle cornute. È uscito per andare ad allenarsi ed è sparitoÈ finita (di nuovo) tra Simona Guatieri e Keita Baldé e la soubrette italiana, che ha avuto due figli dal calciatore, non ha esitato ad attaccare pubblicamente l'ex marito ... corrieredellosport.it

Sanremo da regina per Elettra Lamborghini, la scoperta sui gioielli: valore da paura facebook

Elettra Lamborghini porta il twerking a Sanremo con Voilà. Il marito è Afrojack: dove vivono e cosa sappiamo della loro vita privata x.com