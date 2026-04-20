difesa di lavoro diritti e precari nuova sede cgil

A Todi è stata inaugurata una nuova sede della Cgil dedicata alla difesa del lavoro, dei diritti e dei lavoratori precari. La presentazione si è svolta in un momento in cui le questioni legate alla tutela dei diritti sociali e alle condizioni dei lavoratori sono al centro dell’attenzione pubblica. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e alcuni interventi mirati a sottolineare l’importanza di un ruolo più forte del sindacato in questa fase.

TODI – "Di fronte ad una società troppo spesso frammentata in cui l’erosione sociale morde accelerando disuguaglianze ed esasperando precarietà e condizioni di vita, col rischio di corrodere lentamente legami sociali e diritti, aprire una nuova sede significa assumersi una responsabilità e un impegno con la comunità e il territorio". La nuova sede Cgil inaugurata ieri mattina a Todi, va proprio in questo senso. Portare avanti i valori di partecipazione, inclusione e democrazia della Cgil, accogliere e dare risposte ai bisogni delle persone, lavoratori, pensionati, famiglie, con personale formato e competente. È questo l’obiettivo ribadito...🔗 Leggi su Lanazione.it

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